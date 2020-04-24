Почему в Киеве лечат священников из COVID-19 из Почаевской лавры: появилась реакция властей

В Александровской клинической больнице Киева по состоянию на 23 апреля находилось четверо больных коронавирусом COVID-19 священников из Свято-Успенской Почаевской лавры УПЦ МП (Тернопольская область), но почему их перевезли в столицу – неизвестно.

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Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург в эфире hromadske. По ее словам, столичные медучреждения нельзя назвать лучшими чем другие.

"По информации главного врача, сегодня там (в Александровской больнице. – Ред.) четверо священнослужителей из Почаева. У нас в каждой инфекционной больнице есть священнослужители, но без уточнения, из какой они церкви. Но больше всего их в Александровской больнице", – подчеркнула Гинзбург.

На вопрос, почему священников из Тернопольской области повезли именно в киевскую больницу, она ответила: "Я не могу объяснить".

Коронавирус в Киеве. Иллюстрация

По словам директора департамента здравоохранения КГГА, медучреждения, которые были выделены для лечения пациентов с COVID-19, обеспечены всем необходимым.

"Когда мы определяли базы (для лечения COVID-19. – Ред.), то с учетом необходимого оборудования, имеющихся специалистов. Лекарства и оборудование централизованно закупались и поставлялись в больницы. Все больницы, которые являются клинической базой для таких пациентов, являются клинической базой сотрудников Института Шупика или Богомольца. Везде проводятся консультативные обходы, консилиумы, а не только в Александровской больнице", – добавила Гинзбург.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 24 апреля зафиксировали 1627 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1122, а на территории области – до 505.