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24 апреля • обновлено в 12:30
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/ Жизнь столицы

Почему в Киеве лечат священников из COVID-19 из Почаевской лавры: появилась реакция властей

4.7т
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В Александровской клинической больнице Киева по состоянию на 23 апреля находилось четверо больных коронавирусом COVID-19 священников из Свято-Успенской Почаевской лавры УПЦ МП (Тернопольская область), но почему их перевезли в столицу – неизвестно.

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Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург в эфире hromadske. По ее словам, столичные медучреждения нельзя назвать лучшими за другие.

"По информации главного врача, сегодня там (в Александровской больнице. – Ред.) четверо священнослужителей из Почаева. У нас в каждой инфекционной больнице есть священнослужители, но без уточнения, из которой они церкви. Но больше всего их в Александровской больнице", – подчеркнула Гинзбург.

На вопрос, почему священников из Тернопольской области повезли именно в киевскую больницу, она ответила: "Я не могу объяснить".

Коронавирус в Киеве. Иллюстрация

Коронавирус в Киеве. Иллюстрация

По словам директора департамента здравоохранения КГГА, все медучреждения, которые были выделены для лечения пациентов с COVID-19, обеспечены всем необходимым.

"Когда мы определяли базы (для лечения COVID-19. – Ред.), то с учетом необходимого оборудования, имеющихся специалистов. Лекарства и оборудование централизованно закупались и поставлялись в больницы. Все больницы, которые являются клинической базой для таких пациентов, являются клинической базой сотрудников Института Шупика или Богомольца. Везде проводятся консультативные обходы, консилиумы, а не только в Александровской больнице", – добавила Гинзбург.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 24 апреля зафиксировали 1627 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1122, а на территории области – до 505.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
мацковский попы так "любят" бога, что готовы любые деньги отдать, лишь бы не переставать его "любить" в лице денежной паствы.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
с постоянным упорством обозреватель разжигает МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНУЮ НЕПРИЯЗНЬ.
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Кияни Жизнь столицы

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