Почему в Киеве исчезли "желтые бочки" с квасом: пояснение и архивные фото

В Киеве в начале 2000-х годов квас начал делаться все менее популярным, а в 2010 году "желтые бочки" с этим напитком вообще исчезли со столичных улиц. Такую уличную продажу кваса запретила КГГА.

Об этом говорится в материале издания My Kiev. Так, в начале 2000-х годов квас постепенно начал переходить в разряд прохладительных напитков, где у него уже было много "конкурентов" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Спрос на него настолько упал, что возле "желтых бочек" уже не было длинных очередей, напиток пропадал. Квас пытались как-то "реанимировать", но ничего не помогало.

"Желтые бочки" с квасом My Kiev

В 2010 году "желтые бочки" вообще исчезли из столицы. Дело в том, что такую уличную продажу кваса запретила Киевская городская государственная администрация. Главной причиной назвали то, что торговля из "желтых бочек" не соответствует санитарным нормам.

В то же время было разрешено продавать квас в закрытых емкостях – кегах. В них этот напиток может сохраняться 3-4 месяца.

"Желтые бочки" с квасом My Kiev

Как сообщал OBOZREVATEL, раритетное фото "забитого" людьми пляжа в Киеве вызвало целую волну ностальгии в сети. Снимок датирован 1980-ми годами.