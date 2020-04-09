Почему Киев не может покупать аппараты ИВЛ у отечественного завода: Кличко поставил точку в вопросе

Столица Украины не может закупать аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) у Киевского государственного завода "Буревестник", в частности, потому, что он не работает.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 9 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале. По его словам, в медучреждениях города есть 390 аппаратов ИВЛ, в этом году на благотворительные средства в больницы передали уже 10 аппаратов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"За средства резервного фонда город планирует приобрести еще 52 аппараты ИВЛ и передать в медучреждения города. 17 из них мы ожидаем в ближайшее время. Новые аппараты – зарубежные. В основном – производства Франции", – отметил глава Киева.

Кличко объяснил, почему Киев не может покупать аппараты ИВЛ у отечественного завода. Иллюстрация

Он добавил, что в столице также есть несколько аппаратов "Бриз", производства завода "Буревестник". Впрочем, они уже старые и нуждаются в ремонте.

"Покупать новые аппараты у этого предприятия мы не можем. Потому что завод сейчас не работает. Несколько недель назад эту тему обсуждали в медицинских кругах. Но в государственном концерне "Укроборонпром", на балансе которого находится "Буревестник", ответили, что сегодня на заводе нет электроэнергии, газа, воды, разрушены почти все цеха, в которых производили продукцию", – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что частично осталась только конструкторская документация, которую "Укроборонпром" готов открыть для частных производителей. На государственном предприятии, по словам Кличко, восстановить производство ИВЛ быстро не удастся.

"Если проект по поддержке производства отечественных аппаратов сдвинется, мы готовы рассмотреть возможность их закупки для города", – отметил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Ассоциации анестезиологов Украины, профессор и главный специалист Минздрава по анестезиологии Сергей Дубров заявил, что аппараты искусственной вентиляции легких "Бриз", которые могут начать производить на Киевском государственном заводе "Буревестник", не смогут в полной мере помочь в борьбе против COVID-19.