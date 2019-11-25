По Столичному шоссе пронеслись скорые: в Киеве новый борт с ранеными

В Главный военный клинический госпиталь Киева 23 ноября прибыл очередной борт с тяжелоранеными бойцами из зоны боевых действий на Донбассе.

Всем им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook, призвав неравнодушных украинцев приобщиться к спасению Героев.

"В Киев прибыл борт с ранеными! По Столичному шоссе снова неслась вереница скорых, за последние две недели на передовой было ранено 26 воинов! Среди них есть с ампутациями ног, к сожалению есть, и погибшие. К нам привезли бойцов в тяжелом и среднем состоянии, несколько сразу забрали в реанимацию", – написала она.

Волонтер сообщила, что нужна кровь, сдать которую можно в центре крови на территории госпиталя с понедельник по четверг с 9-12, при себе иметь паспорт, по адресу: Госпитальная, 18.

Также раненым бойцам можно приносить соки, воду, йогурты. Из продуктов есть потребность в колбасе, сыре, овощах для бутербродов, сахаре, конфетах, кофе и чае. Из одежды – футболки, спортивные костюмы, куртки. Из лекарств – "Дексалгин" и "Кетанов" (обезболивающее в ампулах). Еще нужны пеленки под раны, шампуни, полотенца, станки для бритья, носки и нижнее белье.

Волонтер сообщила, что в этом месяце она оплатила два ВАК аппарата для ран (140 тыс. грн) и сегодня выкупает еще один ВАК (70 тыс).

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Карты для помощи: Приватбанк 4627 0551 5008 4795, Ветвицкая Наталья (Юсупова).

Монобанк 4441 1144 4022 0109 Юсупова Наталья.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы резко изменили тактику на Донбассе.

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