Плюс 95! Коронавирус снова ударил по Киеву: Кличко озвучил новые данные

В Киеве по состоянию на 12 июня зафиксировали 3766 случаев COVID-19. За минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили у 95 человек.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Новости у нас, к сожалению, неоптимистичные. Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 95 человек. Сред них 16 медиков. Один человек умер. На сегодня в столице уже 3766 подтвержденных случаев заболевания COVID -19", – подчеркнул он.

Коронавирус снова ударил по Киеву. Иллюстрация

По словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 50 женщин в возрасте от 20 до 83 лет, 36 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет, четыре девочки – от младенца менее одного месяца до 17 лет, а также пять мальчиков – от одного года до 13.

Он отметил, что из них в медучреждения столицы госпитализировали 13 пациентов, другие остались на самоизоляции под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 79 человек. Всего коронавирус преодолели 1132 жителя Киева", – заявил глава столицы.

Больше всего новых случаев заболевания, по словам Кличко, обнаружили в Деснянском районе – 24, в Дарницком – 23, в Оболонском районе – 11.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на утро 12 июня зафиксировали 1931 подтвержденный случай COVID-19.