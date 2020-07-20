Плюс 77: в Киеве выросло количество случаев COVID-19

В Киеве по состоянию на утро 20 июля зафиксировали 6961 подтвержденный случай COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 77 жителей столицы.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Он напомнил людям об элементарных правилах безопасности, в частности, о ношении маски в общественных местах, соблюдении социальной дистанции.

"Друзья! Еще у 77 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 6961 подтвержденный случай заболевания COVID-19", – написал Кличко.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Киеве Telegram/Виталий Кличко

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 38 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет, а также три девочки в возрасте три, семь и 12 лет. Из них в больницы столицы госпитализировали 15 пациентов, другие остались на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровел за минувшие сутки 21 человек. Всего коронавирус преодолели 2387 киевлян", – отметил мэр столицы.

Он также добавил, что наибольшее количество новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 18, в Деснянском – 10, в Святошинском и Соломенском – по девять.

Согласно статистике, опубликованной мэром, в Киеве COVID-19 унес жизни уже 128 человек.

Пост Кличко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине по состоянию на утро 20 июля было зафиксировано 3308 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 37 человек, выздоровели за это время 15 жителей области.