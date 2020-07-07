Плюс 63: в Киеве выросло количество зараженных коронавирусом

В Киеве по состоянию на утро 7 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 5665 человек. За прошедшие сутки в столице было зафиксировано 63 новых случая заболевания.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Он отметил, что COVID-19, в частности, подтвердили еще у четырех медиков.

"Количество киевлян, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 63 человека. Трое больных скончались. На сегодня в столице уже 5665 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – написал он.

Статистика заболеваемости в Киеве Telegram/Виталий Кличко

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 30 женщин в возрасте от 19 до 71 года, 28 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет, а также четыре девочки от трех до 17 лет, мальчик, которому три года. Из них в больницы столицы госпитализировали шесть пациентов, другие остались на самоизоляции, под контролем медиков.

"Выздоровели за сутки 39 человек. Всего коронавирус преодолели 1848 жителей столицы", – отметил мэр Киева.

Он также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе – 15, в Соломенском – 11, в Днепровском районе – 10.

Согласно статистике, опубликованной Кличко, в столице коронавирус уже унес жизни 119 человек.

Пост Кличко Скриншот

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