Плюс 33 за сутки: опубликована свежая статистика по коронавирусу в Киеве

Карина Бондаренко Жизнь столицы 08:57, 9.06.2020 Обновлено: 09:42, 9.06.2020

По состоянию на утро 9 июня коронавирус в Киеве подтвердили у 3523 человек. Из них у 33 заболевание обнаружили за последние сутки.

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От COVID-19 скончалось всего 79 пациентов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Коронавирус в Киеве

Заболели:

  • 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;

  • 12 мужчин от 19 до 73 лет;

  • один мальчик, которому девять лет.

Выздоровели за сутки 37 человек. Всего коронавирус победили 925 жителей столицы.

Больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировали в Святошинском районе – семь, Оболонском и Подольском – по пять.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на 9 июня в Украине официально подтверждено 27 856 случаев коронавируса. Из них сравнительно меньше, чем накануне, было диагностировано за минувшие сутки –394.

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