Плюс 307! В Киеве новый "коронавирусный" рекорд за сутки

В Киеве в воскресенье, 23 августа, зафиксировали новый "коронавирусный" рекорд – за минувшие сутки в столице подтвердили 307 случаев заболевания.

Всего в городе уже 11814 зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

За минувшие сутки в Киеве от COVID-19 умерли еще два человека, всего в столице уже 167 летальных случаев, вызванных заболеванием. Выздоровели за все период пандемии 3766 жителей столицы, за минувшие сутки – лишь 84.

Данные СНБО по коронавирусу в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро воскресенья, 23 августа, в Украине официально подтверждено 104958 случаев коронавируса. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 1987 человек.