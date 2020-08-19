Плюс 215! Коронавирус снова мощно ударил по Киеву. Статистика

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 215 человек. Всего в столице уже 10 945 случаев COVID-19.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Он призвал жителей города быть осторожными и соблюдать элементарные правила безопасности. Только так, по словам политика, можно предотвратить стремительное распространение вируса и избежать возвращения к строгим ограничениям.

"Количество больных коронавирусом в Киеве снова резко увеличилось. За минувшие сутки вирус обнаружили у 215 человек. 13 из них – дети. На сегодня в столице уже 10 945 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

Коронавирус в Киеве Telegram / Виталий Кличко

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет, а также пять девочек от трех до 17 лет, восемь мальчиков от одного до 17 лет. В частности, речь и о шести медиках..

"Увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 49 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3484 жителя Киева", – отметил Кличко.

Он также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 35, Подольском – 26, в Деснянском – 22.

Согласно статистике, опубликованной мэром, от коронавируса в столице умерло уже 155 человек.

Пост Кличко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине по состоянию на утро 19 августа было подтверждено уже 4685 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 65 человек, выздоровели 55 больных, умер за это время еще один человек.