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Плюс 215! Коронавирус снова мощно ударил по Киеву. Статистика

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
1,9 т.
Коронавирус снова мощно ударил по Киеву. Иллюстрация

Коронавирус снова мощно ударил по Киеву. Иллюстрация.

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 215 человек. Всего в столице уже 10 945 случаев COVID-19.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Он призвал жителей города быть осторожными и соблюдать элементарные правила безопасности. Только так, по словам политика, можно предотвратить стремительное распространение вируса и избежать возвращения к строгим ограничениям.

"Количество больных коронавирусом в Киеве снова резко увеличилось. За минувшие сутки вирус обнаружили у 215 человек. 13 из них – дети. На сегодня в столице уже 10 945 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

Коронавирус в Киеве

Коронавирус в Киеве Telegram / Виталий Кличко

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет, а также пять девочек от трех до 17 лет, восемь мальчиков от одного до 17 лет. В частности, речь и о шести медиках..

"Увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 49 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3484 жителя Киева", – отметил Кличко.

Он также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 35, Подольском – 26, в Деснянском – 22.

Согласно статистике, опубликованной мэром, от коронавируса в столице умерло уже 155 человек.

Пост Кличко

Пост Кличко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине по состоянию на утро 19 августа было подтверждено уже 4685 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 65 человек, выздоровели 55 больных, умер за это время еще один человек.

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