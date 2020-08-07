Плюс 186! В Киеве снова зафиксировали большое количество случаев COVID-19, выявленных за сутки

В Киеве снова зафиксировали большое количество случаев COVID-19, выявленных за сутки. Иллюстрация.

В Киеве снова зафиксировали большое количество случаев COVID-19, выявленных за сутки, – 186. Всего в столице по состоянию на 7 августа уже 9178 зараженных коронавирусом.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На этой неделе количество больных коронавирусом в Киеве растет каждый день. 186 выявленных случаев – только за прошедшие сутки. 11 из них – у детей. На сегодня в столице уже 9178 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

По его словам, среди лиц, у которых обнаружили коронавирус за минувшие сутки, 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет, 81 мужчина в возрасте от 19 до 70 лет, а также семь девочек от двух до 16 лет, четыре мальчика от одного до 13 лет. В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов.

"За прошедшие сутки выздоровели 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3163 жители Киева", – отметил мэр столицы.

Он также добавил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 47, в Деснянском – 30 в Святошинском – 20.

Согласно статистике, опубликованной мэром на его странице в Telegram, коронавирус в столице унес жизни уже 142 человек.

"За прошедшие сутки выздоровели 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3163 жителя Киева", – отметил мэр столицы.

Он также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 47, в Деснянском – 30, в Святошинском – 20.

Согласно статистике, опубликованной мэром на его странице в Telegram, коронавирус в столице унес жизни уже 142 человек.

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