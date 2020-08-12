Плюс 182! В Киеве резко увеличилось количество зараженных коронавирусом

В Киеве количество зараженных коронавирусом выросло на 182 человека за прошедшие сутки. По состоянию на 12 августа в столице уже 9869 случаев COVID-19.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Он призвал людей не игнорировать угрозу, одевать маску в общественных местах, в транспорте, держать социальную дистанцию и мыть руки.

"Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает расти ежедневно. 182 выявленных случая – только за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 9869 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

Коронавирус в Киеве Telegram/Виталий Кличко

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет, а также восемь девочек от двух до 13 лет, пять мальчиков от двух до 14 лет. В частности, речь и о пяти медиках. В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов.

"За прошедшие сутки выздоровел 31 человек. Всего коронавирус преодолели 3278 жителей Киева", – отметил Кличко.

Также он добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 39, в Деснянском – 24, в Соломенском и Оболонском – по 21.

Согласно статистике, которую опубликовал мэр, в столице коронавирус унес жизни 147 киевлян.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на утро 12 августа было подтверждено уже 4307 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 68 человек, выздоровел 51 больной, умер за это время один человек.