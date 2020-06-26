Плюс 115! В Киеве резко подскочило количество зараженных коронавирусом

В Киеве по состоянию на 26 июня зафиксировали уже 4724 подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 115 жителей столицы.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 115 человек. Один случай – летальный. Всего от коронавируса умерли 102 жителя столицы. На сегодня в нашем городе уже 4724 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – сказал он.

Статистика заболеваемости COVID-19 Telegram/Виталий Кличко

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус: 58 женщин в возрасте от 19 до 85 лет; 49 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет; девочка, которой четыре года; семь мальчиков от трех до 15 лет. Из них в больницы столицы госпитализировали 25 пациентов, другие остались на самоизоляции под контролем врачей.

"Выздоровели за сутки 17 человек. Всего коронавирус преодолели 1490 жителей Киева", – подчеркнул мэр города.

Он отметил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 19. В Днепровском и Оболонском – по 18, в Деснянском районе – 15 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на утро 26 июня зафиксировали 2419 случаев COVID-19.