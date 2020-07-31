В Киеве зафиксировали больше сотни новых больных COVID-19

В Киеве по состоянию на 31 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 8241 человека. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 110 жителей столицы.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Еще у 110 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки коронавирус. На сегодня в столице уже 8241 случай заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

По словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 48 женщин в возрасте от 18 до 73 лет, 55 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, а также три девочки от пяти до 12 лет, четверо мальчиков от 16 дней (уточнено на странице мэра в Telegram) до 17 лет. В частности, речь и о четырех медиках. В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Киеве Telegram/Виталий Кличко

"Выздоровели за минувшие сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолел 2941 житель Киева", – отметил Кличко.

Он также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 28, Деснянском – 16, Днепровском – 11.

Согласно статистике, опубликованной мэром на странице в Telegram, коронавирус в столице унес жизни 132 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине по состоянию на утро 31 июля было подтверждено 3716 случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 44 человек, выздоровели за это время – 22, один человек умер.