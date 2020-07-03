Плюс 105! В Киеве подскочило количество случаев COVID-19: Кличко озвучил статистику

В Киеве по состоянию на 3 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 5347 человек. За сутки в городе подтвердили 105 новых случаев COVID-19.

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Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"К сожалению, в столице в последние дни все больше случаев заболевания коронавирусом. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 105 человек. Среди них – пятеро медиков. Один человек умер. На сегодняшний день в столице уже 5347 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

По словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 57 женщин в возрасте от 20 до 84 лет, 40 мужчин в возрасте от 20 до 94 лет, а также три девочки от пяти до 13 лет, пятеро мальчиков от двух до 15 лет. Из них в медучреждения столицы госпитализировали 15 пациентов, другие остались на самоизоляции, под контролем врачей.

"За прошедшие сутки выздоровел 91 человек. Всего коронавирус преодолели 1733 жителя Киева", – отметил мэр столицы.

Он добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 23, в Дарницком – 18, в Соломенском и Деснянском районах – по 13 случаев.

В статистике, опубликованной во время брифинга Кличко, также сообщается, что в столице от коронавируса умерли уже 112 человек.

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