Плюс 104 за сутки: опубликована свежая статистика по коронавирусу в Киеве

По состоянию на утро 2 июля коронавирус в Киеве подтвердили у 5242 человек. У 104 из них заболевание обнаружили за последние сутки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

От COVID-19 скончались всего 111 пациентов (+3 за сутки). Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Заболели:

57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет

40 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет

три девочки от 3 месяцев до 9 лет и четыре мальчика от 10 месяцев до 15 лет

Выздоровели за сутки 44 человека. Всего коронавирус победили 1642 жителя столицы.

Больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировали в районах: Дарницком – 18, Днепровском – 15, Голосеевском и Святошинском – по 15 случаев.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве с 1 июля согласно постановлению правительства принято решение об усилении противоэпидемических мероприятий.