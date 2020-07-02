Плюс 104 за сутки: опубликована свежая статистика по коронавирусу в Киеве
Коронавирус в Киеве.
По состоянию на утро 2 июля коронавирус в Киеве подтвердили у 5242 человек. У 104 из них заболевание обнаружили за последние сутки.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
От COVID-19 скончались всего 111 пациентов (+3 за сутки). Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Заболели:
57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет
40 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет
три девочки от 3 месяцев до 9 лет и четыре мальчика от 10 месяцев до 15 лет
Выздоровели за сутки 44 человека. Всего коронавирус победили 1642 жителя столицы.
Больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировали в районах: Дарницком – 18, Днепровском – 15, Голосеевском и Святошинском – по 15 случаев.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве с 1 июля согласно постановлению правительства принято решение об усилении противоэпидемических мероприятий.