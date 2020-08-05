В Киеве запретили купание на популярных пляжах. Список

На пляжах в Киеве нашли кишечную палочку. Сегодня

В Киеве на 11 пляжах нашли кишечную палочку, из-за чего купаться там не рекомендовано.

Пробы воды были отобраны 3 августа. Выяснилось, что они не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений, сказано на сайте Госпродпотребслужбы столицы.

До улучшения показателей качества воды купаться не рекомендуется на таких пляжах:

"Венеция";

"Радуга";

"Детский";

"Золотой";

"Молодежный";

"Предмостная Слободка";

"Радуга";

"Тельбин";

"Центральный";

"Водоворот";

"Вербный".

Подчеркивается, что этими пляжами можно пользоваться только как зонами отдыха, но без купания.

Кроме того, зафиксированы запах и плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже "Галерный", водородный показатель не соответствует нормам на пляжах "Радуга", "Галерный", "Вербный". Также на пляже "Радуга" обнаружена биохимическая потребность в кислороде (БПК5).

Как писал OBOZREVATEL, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области медузы буквально заполонили побережье.

Ранее международная программа "Голубой флаг" отобрала 15 лучших пляжей в Украине, которые соответствуют мировым экологическим стандартам.