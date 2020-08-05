В Киеве запретили купание на популярных пляжах. Список
На пляжах в Киеве нашли кишечную палочку. Сегодня
В Киеве на 11 пляжах нашли кишечную палочку, из-за чего купаться там не рекомендовано.
Пробы воды были отобраны 3 августа. Выяснилось, что они не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений, сказано на сайте Госпродпотребслужбы столицы.
До улучшения показателей качества воды купаться не рекомендуется на таких пляжах:
"Венеция";
"Радуга";
"Детский";
"Золотой";
"Молодежный";
"Предмостная Слободка";
"Радуга";
"Тельбин";
"Центральный";
"Водоворот";
"Вербный".
Подчеркивается, что этими пляжами можно пользоваться только как зонами отдыха, но без купания.
Кроме того, зафиксированы запах и плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже "Галерный", водородный показатель не соответствует нормам на пляжах "Радуга", "Галерный", "Вербный". Также на пляже "Радуга" обнаружена биохимическая потребность в кислороде (БПК5).
Как писал OBOZREVATEL, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области медузы буквально заполонили побережье.
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