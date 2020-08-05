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В Киеве запретили купание на популярных пляжах. Список

Жизнь столицы
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Пляжи Киев

На пляжах в Киеве нашли кишечную палочку. Сегодня

В Киеве на 11 пляжах нашли кишечную палочку, из-за чего купаться там не рекомендовано.

Пробы воды были отобраны 3 августа. Выяснилось, что они не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений, сказано на сайте Госпродпотребслужбы столицы.

До улучшения показателей качества воды купаться не рекомендуется на таких пляжах:

  • "Венеция";

  • "Радуга";

  • "Детский";

  • "Золотой";

  • "Молодежный";

  • "Предмостная Слободка";

  • "Радуга";

  • "Тельбин";

  • "Центральный";

  • "Водоворот";

  • "Вербный".

Подчеркивается, что этими пляжами можно пользоваться только как зонами отдыха, но без купания.

Кроме того, зафиксированы запах и плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже "Галерный", водородный показатель не соответствует нормам на пляжах "Радуга", "Галерный", "Вербный". Также на пляже "Радуга" обнаружена биохимическая потребность в кислороде (БПК5).

Как писал OBOZREVATEL, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области медузы буквально заполонили побережье.

Ранее международная программа "Голубой флаг" отобрала 15 лучших пляжей в Украине, которые соответствуют мировым экологическим стандартам.

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