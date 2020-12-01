Платите за парковку в Parking UA мобильным балансом Kyivstar и получайте час парковки в подарок

Парковочное приложение Parking UA и Kyivstar запустили совместную акцию. С 1 декабря 2020 года по 14 января 2021-го платите за парковку через "Смарт-Деньги" от Kyivstar и получайте час бесплатной парковки.

Важно: акция действует на все парковки в городе Киеве, оплаченные мобильным балансом Kyivstar, продолжительностью от 2 часов.

Как оплатить парковку?

1. Выбрать парковку в приложении Parking UA

2. Ввести номер своего авто

3. В "метод оплаты" выбрать "Мой номер Киевстар"

4. Указать количество часов и оплатить через "Смарт-Деньги" от Кyivstar

После оплаты на экране смартфона будет указано доступное количество часов, к которому будет добавлен ​​бонусный час парковки. Parking UA позволяет продлить имеющуюся парковочную сессию или начать новую - в случае новой парковки бонусный час будет начислен по стандартным условиям, которые указаны выше.

Parking UA - приложение, разработанное для легальной оплаты парковки

Parking UA - приложение, разработанное для легальной оплаты парковки. Сделать это можно на всех муниципальных площадках Киева, Ивано-Франковска и Чернигова. Установить Parking UA можно на Google Play, AppStore и Huawei AppGallery.