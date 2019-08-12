Пик жары и резкое похолодание: появился точный прогноз погоды в Киеве

В Киеве во вторник, 13 августа, ожидается пик жаркой погоды – воздух прогреется до +34 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что вечером в столице возможен дождь с грозой в связи с приходом атмосферного фронта.

В среду, 14 августа, температура спадет на несколько градусов, однако также будет жарко – до +30 градусов.

В четверг, 15 августа, по прогнозу Диденко, температура воздуха резко упадет до +23 градусов.

Иллюстрация. Погода Соцсети

Погода в Киеве на 13 августа Украинский гидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам народных синоптиков, в августе и сентябре 2019 года на юге Украины ожидается "бархатный сезон" – погода будет благоприятствовать отдыху на море.

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