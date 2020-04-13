В течение прошедшей недели в Александровской клинической больнице в Киеве, принимающей больных коронавирусом украинцев, наблюдается тенденция увеличения количества госпитализированных в инфекционные отделения.

Об этом в понедельник, 14 апреля, на своей странице в Facebook сообщила главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко. "Угроза растет", – отметила она.

Врач уточнила, что количество госпитализированных выросло от 10 до 17 в сутки. "Все средней и тяжелой степени тяжести", – написала она.

Александровская клиническая больница facebook.com/doc.antonenko

"Не исключаем, что в ближайшее время мы можем иметь пик заболевания, особенно после Пасхальных праздников, учитывая большое количество инфицированных священников и, вероятно, прихожан", – добавила Антоненко.

По состоянию на 13 апреля в инфекционных отделениях Александровской клинической больницы находились 74 пациента, из них 49 с подтвержденным коронавирусом, 19 – с подозрением, 61 – с пневмонией, 3 – в реанимации, 1 – на ИВЛ. Двое пациентов, мужчины в возрасте 48 и 74 года, скончались.

Александровская клиническая больница facebook.com/doc.antonenko

Александровская клиническая больница facebook.com/doc.antonenko

В целом, по данным Минздрава, в Киеве и области по состоянию на утро 13 апреля было подтверждено 711 случаев COVID-19. В самой столице их количество возросло до 496, а на территории области – до 216.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Людмила Антоненко опровергла миф о том, что смертность от COVID-19 не превышает ежегодную среднестатистическую.