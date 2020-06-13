Первый пляж в Киеве появился более 100 лет назад: раритетные фото и история

Яра Дорош Жизнь столицы 03:20, 13.06.2020

В сети появилась история и фото первого общественного пляжа в Киеве. Он открылся летом 1918 года на Трухановом острове.

Соответствующие снимки и короткий рассказ появились на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Там отметили, что ранее вместо пляжей существовали специальные купальни, а "принимать солнечные ванны" было неприлично (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Пляж организовали немецкие военные, которые находились в Киеве во времена гетмана Павла Скоропадского", – говорится в посте.

Первый общественный пляж в Киеве
Клуб коренного киевлянина

В сети написали, что тогда киевлянам понравилась идея, они начали не только купаться в Днепре, но и загорать на берегу.

Первый общественный пляж в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Первый общественный пляж в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Первый общественный пляж в Киеве
Клуб коренного киевлянина

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть растрогали раритетные фото толп людей в Гидропарке в Киеве. Снимки были сделаны в 1970-х годах.

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Кияни Жизнь столицы

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