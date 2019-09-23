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23 сентября • обновлено в 15:27
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Первые заморозки в Киеве: синоптики назвали дату

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В Киеве во вторник ночью, 24 сентября, ожидаются первые сильные заморозки.

Как сообщили на сайте Укргидрометцентра, температура воздуха снизится до 0...-5 градусов.

А пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр написала об II уровне опасности (оранжевом).

Первые заморозки в Киеве: названа дата

Первые заморозки в Киеве: названа дата

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