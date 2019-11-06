"Это Украина!" Перевозчик в Киеве вляпался в скандал из-за Крыма

Один из грузоперевозчиков Киева оскандалился рекламными флаерами, на которых напечатал карту Украины без временно оккупированного Крыма.

Об этом на своей странице в Facebook написал ветеран АТО Олег Войт. По его словам, такая листовка была замечена им на Севастопольской площади.

"Киев. Севастопольская площадь. Решил помочь предпринимателям найти клиентуру. И это же, наверное, кто-то стоял раздавал людям. Видимо, тоже стремятся к миру и устали от войны. Позвоню и спрошу, чей Крым. Крым – это Украина", – возмутился защитник.

Крым – Украина Укринформ

Примечательно, что на скандальном флаере отмечается, что перевозчик работает по Киеву, Киевской области и всей территории Украины. Судя по всему, оккупированный Россией Крым владелец бизнеса таковой не считает.

Позже ветерану все же удалось связаться с оскандалившейся фирмой. Там нелепо оправдались, заявив, что просто наобум взяли картинку с картой Украины из интернета, после чего бросили трубку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее соцсеть Facebook оскандалилась, допустив употребление формулировки "глава Республики Крым" в профиле Сергея Аксенова – главаря оккупационного "правительства" захваченного Россией украинского полуострова.

После поднявшейся волны возмущений Facebook все же убрал отметку верификации на странице Аксенова.

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