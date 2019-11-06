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6 ноября • обновлено в 14:58
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/ Жизнь столицы

"Это Украина!" Перевозчик в Киеве вляпался в скандал из-за Крыма

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Один из грузоперевозчиков Киева оскандалился рекламными флаерами, на которых напечатал карту Украины без временно оккупированного Крыма.

Об этом на своей странице в Facebook написал ветеран АТО Олег Войт. По его словам, такая листовка была замечена им на Севастопольской площади.

"Киев. Севастопольская площадь. Решил помочь предпринимателям найти клиентуру. И это же, наверное, кто-то стоял раздавал людям. Видимо, тоже стремятся к миру и устали от войны. Позвоню и спрошу, чей Крым. Крым – это Украина", – возмутился защитник.

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Крым – Украина

Крым – Украина

Укринформ

Примечательно, что на скандальном флаере отмечается, что перевозчик работает по Киеву, Киевской области и всей территории Украины. Судя по всему, оккупированный Россией Крым владелец бизнеса таковой не считает.

Позже ветерану все же удалось связаться с оскандалившейся фирмой. Там нелепо оправдались, заявив, что просто наобум взяли картинку с картой Украины из интернета, после чего бросили трубку.

"Это Украина!" Перевозчик в Киеве вляпался в скандал из-за Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее соцсеть Facebook оскандалилась, допустив употребление формулировки "глава Республики Крым" в профиле Сергея Аксенова – главаря оккупационного "правительства" захваченного Россией украинского полуострова.

  • После поднявшейся волны возмущений Facebook все же убрал отметку верификации на странице Аксенова.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Киев
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фил филипыч
фил филипыч
крымская тема такая смачная. пока не пройдет поколение (20-25 лет) упоротых будет колбасить а ватники будут с них угорать )))
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Как "патриотов" плющит!!!
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
А что? Довольно неплохо, вполне компактненько так смотрится... ))) Что герою-распространителю флаеров не понравилось?
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