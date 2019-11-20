"Теперь можно на лицо": пельменная в Киеве возмутила хайповой рекламой

Заведение "П.Пельмени", которое расположено на Бессарабском рынке в Киеве, опозорилось рекламой с эротическим подтекстом.

Также в ней заметили пропаганду употребления наркотиков. Провокационные снимки появились в Instagram-аккаунте пельменной и вызвали возмущение у жителей столицы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Только не на лицо". Слова, о которых можно забыть, наслаждаясь фирменным П.пельмешком на Бессарабке", – написали под фото, на котором девушка со сметаной на груди и лице открыла рот, чтобы съесть блюдо. За волосы ее держит мужская рука.

Реклама пельменной возмутила киевлян Instаgram p.pelmeni

Реклама пельменной возмутила киевлян Instаgram p.pelmeni

На втором фото позирует мужчина, который изображает якобы употребление наркотиков – через купюру он вдыхает носом муку.

Киевлян возмутила столь откровенная реклама. "Получаете премию за наиболее противную и сексистскую рекламу", "Как убого", "Дно пробито", "Я никогда не буду покупать вашу продукцию", "Это унизительно", "Креатив на лицо", – написали в комментариях.

Пользователи припомнили похожую историю с "Киевской перепичкой", маркетологи которой также пошли по пути рекламы с пикантными нотками и разозлили жителей столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев возмутила пошлая реклама колбасы.

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