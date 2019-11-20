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20 ноября • обновлено в 20:52
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/ Жизнь столицы

"Теперь можно на лицо": пельменная в Киеве возмутила хайповой рекламой

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Заведение "П.Пельмени", которое расположено на Бессарабском рынке в Киеве, опозорилось рекламой с эротическим подтекстом.

Также в ней заметили пропаганду употребления наркотиков. Провокационные снимки появились в Instagram-аккаунте пельменной и вызвали возмущение у жителей столицы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Только не на лицо". Слова, о которых можно забыть, наслаждаясь фирменным П.пельмешком на Бессарабке", – написали под фото, на котором девушка со сметаной на груди и лице открыла рот, чтобы съесть блюдо. За волосы ее держит мужская рука.

Новости
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Реклама пельменной возмутила киевлян

Реклама пельменной возмутила киевлян

Instаgram p.pelmeni

Реклама пельменной возмутила киевлян

Реклама пельменной возмутила киевлян

Instаgram p.pelmeni

На втором фото позирует мужчина, который изображает якобы употребление наркотиков – через купюру он вдыхает носом муку.

Киевлян возмутила столь откровенная реклама. "Получаете премию за наиболее противную и сексистскую рекламу", "Как убого", "Дно пробито", "Я никогда не буду покупать вашу продукцию", "Это унизительно", "Креатив на лицо", – написали в комментариях.

"Теперь можно на лицо": пельменная в Киеве возмутила хайповой рекламой
"Теперь можно на лицо": пельменная в Киеве возмутила хайповой рекламой
"Теперь можно на лицо": пельменная в Киеве возмутила хайповой рекламой
"Теперь можно на лицо": пельменная в Киеве возмутила хайповой рекламой
"Теперь можно на лицо": пельменная в Киеве возмутила хайповой рекламой
"Теперь можно на лицо": пельменная в Киеве возмутила хайповой рекламой
"Теперь можно на лицо": пельменная в Киеве возмутила хайповой рекламой
"Теперь можно на лицо": пельменная в Киеве возмутила хайповой рекламой
"Теперь можно на лицо": пельменная в Киеве возмутила хайповой рекламой
"Теперь можно на лицо": пельменная в Киеве возмутила хайповой рекламой

Пользователи припомнили похожую историю с "Киевской перепичкой", маркетологи которой также пошли по пути рекламы с пикантными нотками и разозлили жителей столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев возмутила пошлая реклама колбасы.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Киевская перепичка
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