"Сходит с ума", но мест нет: диалог врача с диспетчером скорой о больном COVID-19 попал в сеть

В сеть попала запись разговора семейного врача из Софиевской Борщаговки с диспетчером Киевской областной станции скорой медицинской помощи, в котором они обсудили острую нехватку мест в больницах для пациентов с подозрением на коронавирус.

Как передает Telegram-канал PavlovskyNews, запись была сделана в четверг, 3 сентября. Журналисты отметили, что разговор опубликован "в первую очередь для президента, членов правительства, в особенности Минздрава Украины" (чтобы послушать аудио, доскрольте до конца страницы).

В записанном разговоре шла речь о больном с двухсторонней пневмонией, который проживает в Софиевской Борщаговке [район окружной дороги Киева] и, вероятно, заразился COVID-19.

"Семейный̆ врач объясняет, что больного необходимо госпитализировать, а в ответ слышит о том, что места закончились. Доктор просит найти хоть какое-то место, поскольку пациента нужно срочно ложить в больницу, в ответ – "ничем помочь не можем". При этом в скорой пожаловались, что вообще у них нет тестов на коронавирус, никаких", – сказано в сообщении.

Как слышно на записи, врач рассказал, что пациент "с ума сходит", у него повреждены 70% легких и беспокоит задышка. По словам врача, "клинически пациент имеет COVID, но ПЦР-теста до сих пор нет".

В ответ диспетчер заявил, что "я сегодня пневмонию никуда не могу пристроить" и "не знаю, что мне с ним делать, не знаю, кто его [пациента] возьмет". Он предложил врачу лечить пациента на дому либо же самому обзванивать больницы и договариваться о госпитализации.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 5 сентября в Украине официально подтверждено 133 787 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2836 – обнаружены за минувшие сутки.