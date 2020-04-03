Парикмахерские в Киеве не откроют: власти доступно объяснили причины. Видео

В Киеве парикмахерские и салоны красоты не будут работать до улучшения эпидемической ситуации, которая сложилась из-за распространения коронавируса COVID-19.

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Об этом заявил советник киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко в видеообращении, которое появилось на Youtube-канале КГГА. Чиновник назвал причины такого решения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На сегодня (2 апреля. – Ред.) в Киеве прекращена деятельность учреждений, которые оказывают парикмахерские услуги, салонов красоты, маникюрных салонов и тому подобное. Город не принимал никаких решений по их открытию или возобновлению их деятельности", – подчеркнул Бондаренко.

Парикмахерские в Киеве не откроют. Иллюстрация

По его словам, в современных условиях невозможно проконтролировать соблюдение санитарных противоэпидемических требований, а также дезинфекционных мероприятий при работе таких заведений.

"Для того, чтобы банально подстричь виски, вам необходимо будет снять маску. Вы не можете по состоянию на сегодня знать, был ли у вас контакт с человеком, больным COVID-19. Не стоит ради красивой прически подвергать угрозе свою жизнь или здоровье", – добавил Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Появилась информация, что в Киеве во время карантина из-за распространения коронавируса COVID-19 могут открыть парикмахерские, но не будет делать это в течение не менее недели.

Мэр Киева Виталий Кличко жестко обратился к жителям города и заявил, что общественный транспорт, салоны красоты и массажные кабинеты столицы не возобновят работу к спаду заражения COVID-19.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что до 24 апреля женщинам придется самостоятельно делать маникюр и прически, Кличко сказал: "Да, простите, пожалуйста. Мэр Палермо сказал очень жесткую вещь: "Простите, на кладбище на вашу прическу никто смотреть не будет".

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