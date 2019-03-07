Пандочки и фотосессия для милых дам: на Певческом поле поздравят женщин с 8 марта

Организаторы Фестиваля гигантских китайских фонарей, который сейчас проходит на столичном Певческом поле, решили сделать сюрприз женщинам в честь 8 марта. Первым десяти посетительницам Фестиваля подарят мягкие игрушки - милых китайских пандочек! А также среди гостей будут разыграны 3 сертификата на фотосессию.

"Мы знаем, как важно делать приятные сюрпризы для наших женщин. Все любят мягкие игрушки, а еще больше- профессиональные фотосессии, поэтому праздник 8 марта- хороший повод их порадовать. Уверен, что сама выставка никого не разочарует- мы стараемся каждое мероприятие сделать особенным для киевлян и гостей столицы", -говорит организатор фестиваля, директор компании- оператора Певческого поля Денис Погорелко.

В праздничной программе мероприятия - выступление китайских артистов, фаер-шоу, тематические конкурсы и викторины.

Напомним, что Украина стала первой в Восточной Европе, где стартовал Фестиваль гигантских китайских фонарей. Масштабные инсталляции из ярких огней уже успели побывать в 40 странах мира. Посетителей ждет гигантский дракон, сады панд, слоны и фламинго. Над каждой инсталляцией работала специально приглашенная команда специалистов из Китая.

Полюбоваться композициями можно будет до конца марта.

Время работы выставки: с 17.00 до 23.00

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