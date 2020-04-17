Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса
В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 17 апреля прибыл новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.
Им требуется помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.
"Репост!! Снова прибыл борт с ранеными, снова скорые неслись в центральный госпиталь. Раненых привезли из Харькова, есть очень тяжёлые, их забрали в реанимации, есть воины с ампутацией. Это все конечно очень тяжело, пандемия, пожары и война, всем надо помогать", - написала она.
Волонтер сообщила, что в госпитале карантин,но ребятам завозят соки, йогурты, колбаса, сыр, кофе, сладкое и шорты, футболки, спортивные костюмы. Медикам купили защитные костюмы, более 500 штук, в разные больницы, на фронт и госпиталя. На этой неделе помогали пожарным в Чернобыльской зоне, отослали два груза почти 300 кг.
"Тяжёлое время для страны, помогаем кто чем может. Все отчеты и чеки смотрите у меня на странице", - написала Наталья.
По вопросам пишите в личку.
Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 Монобанк,
Приват 5218 5722 2178 3579 Юсупова.