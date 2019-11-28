Убрать Хмельницкого и магазины: Бродский озвучил первоочередные меры по благоустройству Киева

Президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский предложил вместо памятника Богдану Хмельницкому в Киеве возвести памятник воинам за независимость страны.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Запись была опубликована в четверг, 28 ноября (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На удивление журналиста Бродский ответил: "В 2006 году, я тогда был депутатом Киевсовета, я предложил снести памятник Ленину. Прошло восемь лет – снесли. И этих ребят тоже уберем, и Арку дружбы народов".

Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве IGotoWorld.com

Глава редсовета OBOZREVATEL уточнил, что предлагает не снести памятник, а перенести его.

"Даже Шевченко говорил: "Щоб тебе, Богдане, мати не родила". Про холокост я не буду говорить... А о том, что этот парень нас завел в тупик – это русские его прославляли... для того, чтобы ми жили в "мире и дружбе" навсегда, и эта Арка дружбы народов – это была часть пропаганды Российской империи", – добавил Бродский.

На место, занимаемое Хмельницким, стоит поставить памятник людям, которые проливали кровь за Украину.

"Это символично. Не памятник тому, кто нас ТУДА присоединил, а памятник вот этим пацанам, которые кровь проливают каждый день. Эта площадь, она для этого и создана, мне кажется, возле Софии, возле корней", – подчеркнул бизнесмен.

Он также добавил, что в украинской столице в первую очередь стоит снести все билборды, сделать нормальные паркинги.

"Все дома у меня бы превратились в ОСББ, сразу. Вот, например, Майдан Незалежности, там, где магазины – на выход... Понастраивали вот эти ужасы – на выход", – считает Бродский.

Предлагаем посмотреть трансляцию интервью:

Как писал OBOZREVATEL, Михаил Бродский выразил мнение, что президент Владимир Зеленский может закончить войну, однако с Донбассом лучше попрощаться.

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