Открытие отделений Охмадета в Киеве перенесли из-за пандемии коронавируса: названа новая дата

В Киеве 1 июня должно было состояться открытие отделений Национальной детской специализированной больницы Охматдет, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на конец июля.

Дело в том, что возникла задержка с поставкой необходимого оборудования. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга 7 июля, который транслировала пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У нас было предусмотрено 1 июня открытие второй очереди больницы Охматдет. Оно предусматривало, в частности, открытие отделений химиотерапии, онкологии, отделения онкологии с койками интенсивной химиотерапии, то есть все что касается, скажем так, онкологического блока для наших детей. В связи с эпидемией и коронакризисом у нас возникла задержка с поставкой специфического медицинского оборудования от европейских производителей ", – отметил Степанов.

По его словам, такая ситуация, в частности, сложилась из-за введения запрета на экспорт соответствующего оборудования, а также из-за первоочередного изготовления других принадлежностей для лечения коронавируса.

Министр отметил, что лично обращался к этим европейским компаниям, чтобы они ускорили поставку оборудования.

"Мы перенесли открытие этих отделений на конец июля... Сейчас идет поставка этого оборудования для того, чтобы мы открыли эти отделения и наши дети начали там лечиться. Такую задачу ставил и президент страны (Владимир Зеленский. – Ред.). Важно, чтобы наши дети получили серьезную европейскую клинику, каковой является Охматдет", – сказал он.

Степанов анонсировал открытие еще части отделений Охматдета в 2021 году. По его словам, это будет центр экстренной медицинской помощи, полный спектр хирургических отделений. Также в Минздраве хотят до конца 2021 года сдать весь комплекс этой больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в апреле показал, как в Киеве завершили строительство нового корпуса национальной детской специализированной больницы Охматдет.