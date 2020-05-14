Открытие метро в Киеве: Кличко назвал главные требования

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города пользоваться метро после его открытия только по необходимости, соблюдая все правила безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19.

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Об этом глава столицы заявил во время брифинга 14 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале. Он отметил, что Киев, как и многие другие города страны, уже начал ослаблять ограничения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Но я хочу обратиться к киевлянам. Те, кто пока могут работать дистанционно, – продолжайте это делать. Потому что так безопаснее для вашего здоровья", – призвал Кличко.

Он отметил, что работодатели тоже должны подумать о безопасности своих сотрудников, в частности, оптимизировать время их пребывания на работе.

"Соблюдайте все правила и санитарные нормы. Давайте не обвалим сейчас ситуацию! Ведь вирус не отступил", – подчеркнул мэр Киева.

Открытие метро в Киеве. Иллюстрация

Он добавил, что с ослаблением ограничений многие уже вышли на работу, а транспортная ситуация в Киеве стала сложной. Именно поэтому Кличко, по его же словам, обратился к правительству по поводу открытия метро.

"Но хочу подчеркнуть: это не значит, что им надо будет пользоваться, не учитывая ситуацию, в которой мы живем уже более двух месяцев. Будьте благоразумными, подумайте прежде всего о своей безопасности! Так, метро работает во многих городах Европы. Но там нет толп, люди пользуются только по необходимости и придерживаются правил", – заявил мэр столицы.

"Даже если вам надоело это слышать, я все равно буду повторять: если вы сами пренебрегаете своим здоровьем и здоровьем близких – вас не сможет спасти никто! Соблюдайте правила безопасности и требуйте этого от людей вокруг. Ведь Кличко каждом маску не наденет!" – подчеркнул мэр.

Он отметил, что киевляне должны преодолеть этот вызов, но сделать это возможно только совместными усилиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 14 апреля зафиксировали 3079 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 2012, а на территории области – до 1067.

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