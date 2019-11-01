От заморозков до потепления: появился прогноз погоды на первые выходные ноября в Киеве

В Киеве на выходные, 2 и 3 ноября, будет холодная и ветреная погода, однако изо дня в день будет становиться теплее. В субботу осадки не предусматриваются, а в воскресенье возможен дождь.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, потепление усилится уже с понедельника, 4 ноября.

"В Киеве суббота будет ветреной, облачность начнет увеличиваться, но без существенных осадков, максимальная температура воздуха достигнет +5...+8 градусов. В воскресенье в столице – сильный южный ветер, возможен дождь и потепление до +10...+12 градусов", – написала она.

Появился прогноз погоды на первые выходные ноября в Киеве

Прогноз появился и на сайте Укргидрометцентра. Так, 2 ноября ночью температура ожидается в пределах -1...-3, днем – до +6 ..+8 градусов. Все сутки будут облачными, ветер – 7-12 м/с.

В воскресенье, 3 ноября, ветер будет аналогичным. Ночная температура предполагается до +3...+5 градусов, а дневная – составит около +10...+12. Ночью также вероятный дождь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ноябрь в Украине не будет слишком холодным, о чем говорили народные синоптики, а средняя температура воздуха составит от 0 до 8 градусов тепла.

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