Могла погибнуть почти вся семья: соседи рассказали о трагедии при взрыве дома в Киеве

В результате взрыва утром 21 июня девятиэтажки на Позняках в Киеве одна из жительниц потеряла маму.

При этом соседи заявили, что ребенок остался якобы еще и без отца и брата. Вероятно, речь идет о двух пропавших мужчинах. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"С утра на место взрыва стали приходить люди, которые живут в соседних домах. Одна из женщин знала девочку, чьи родственники погибли", – отмечается в сообщении.

О трагедии пострадавшие и ее очевидцы рассказывают со слезами на глазах. В частности, киевлянка сказала, якобы все три известные жертвы взрыва оказались семьей, а живой остались только дочь. Официального подтверждения гибели отца и брата девочки нет.

"Она сидела безразлична и все время говорила: "Где моя мама". Я думала, что она только маму потеряла, а вечером узнала, что и брата, и отца", – рассказала женщина.

Отметим, что пока известно о трех жертвах взрыва дома – двух женщинах и мужчине. Тогда как под завалами находятся еще двое мужчин, спасатели делают все возможное, чтобы найти их.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева утром 21 июня произошел взрыв газа в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате были повреждены несколько этажей. По данным управления ГСЧС в столице, три человека погибли, информация об обстоятельствах трагедии до сих пор уточняется.