Осталась только дочь: соседи рассказали о гибели семьи при взрыве дома в Киеве

В результате взрыва девятиэтажки на Позняках в Киеве под завалами погибла почти вся семья – супруги из сыном.

В живых осталась только их дочь. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"С утра на место взрыва стали приходить люди, которые живут в соседних домах. Одна из женщин знала девочку, чьи родственники погибли", – отмечается в сообщении.

О трагедии пострадавшие и ее очевидцы рассказывают со слезами на глазах. В частности, киевлянка подчеркнула, что все три известные жертвы взрыва оказались семьей. А девушка, которая потеряла родителей и брата, не могла осознать того, что случилось.

"Она сидела безразлична и все время говорила: "где моя мама". Я думала она только маму потеряла, а вечером узнала, что и брата, и отца", – рассказала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева утром 21 июня произошел взрыв газа в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате были повреждены несколько этажей. По данным управления ГСЧС в столице, три человека погибли, информация об обстоятельствах трагедии до сих пор уточняется.