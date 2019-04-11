Оранжевый уровень опасности: в Киеве объявили штормовое предупреждение

В Киеве до конца суток 11 апреля из-за порывов ветра объявлено штормовое предупреждение. Его скорость будет достигать от 20 до 30 метров в секунду.

Такую информацию со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра дает Укринформ. Отмечается, что начало шквального ветра ожидается около полудня.

"В ближайшие три часа и до конца суток порывы ветра достигнут 25-30 метров в секунду (ІІ уровень опасности, оранжевый)", – говорится в сообщении.

В то же время на сайте Укргидрометцентра последнюю информацию о чрезвычайных предупреждениях обновляли сутки назад. По состоянию на 14 часов 10 апреля, о штормовом предупреждении там не сообщали.

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве из-за сильного ветра было объявлено штормовое предупреждение 1 апреля.

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