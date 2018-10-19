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/Жизнь столицы

''Опоздали и послали на х*й'': в Киеве кафе угодило в скандал с известным фотографом

9.5тЧитать материал на украинском

В Киеве рестораторы заведения "Хлебный" послали на три буквы фотографа, который должен был снять о них сюжет.

"Сегодня в моей 14-летней карьере со мной случился новый опыт - меня послали на х*й в булочной", – рассказал фотограф Константин Черничкин на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что приходилось работать на Донбассе, снимая людей с оружием, на Майдане, снимать политиков, бизнесменов с понтами и просто встречных на улице людей, которые были готовы наброситься на человека с фотоаппаратом.

"Но впервые на х*й во время работы меня послали не в этих стремных, стрессовых ситуациях, а во время интервью с владельцами некоего заведения "Хлебный" Дмитрием Заходякиным и Алиной Косичкиной. О эти "известные" рестораторы, которые ранее владели The Burger, The Bar, The Cake и Sho, опоздали на интервью почти на час, не предупредил об этом и довольно грубо и условно извинившись после прибытия", – рассказал он.

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Черничкин добавил, что долгожданных героев съемки встретил предложением присесть в выбранном красивом месте, чтобы быстро сделать пару кадров.

"В надменной манере, высокомерно Косичкина сделала мне замечание, что я говорю в их заведении слишком громко и им это не нравится, и вообще без меня обойдутся. Я согласился, и сказал, что в таком случае, фотографий не будет. Заходякин счел это хамством и спросил, не хочу ли я, чтобы меня встретили на входе, - я оторопел и переспросил, не угрожают ли мне. Заходякин ответил, цитирую: "Пошел на х*й отсюда". Что?" – возмутился фотограф.

Он уточнил, что работает в издании, которое с энтузиазмом пишет о проектах, событиях и людях, которым есть о чем рассказать.

"Но "Хлебный", который казался нам таким проектом, оказался заведением, за которым стоят люди, не понимающие элементарной культуры общения с людьми, которые относятся к работникам медиа, как к обслуживающему персоналу, который должен терпеть что угодно. И, на самом деле, это далеко не первый случай такого отношения к медиа в Украине. Нас зовут на фуршеты и ивенты, ожидая комплиментарного фидбэка. Но когда мы приходим за честной историей, нас считают неудобными. И шлют на х*й", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье кафе угодило в скандал с тухлым мясом.

Место
УкраинаКиев
Объект
скандалы
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Сказал сам. Фотографий не будет. Ну послали, сам же и спровоцировал.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Ну правильно послали, будет там права качать, надо ему, массмедия он.)
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ну на самом деле надо все записывать
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