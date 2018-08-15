Рушатся на глазах: названы самые опасные мосты Киева

В Киеве 75 мостов требуют срочного капитального ремонта и могут нести угрозу безопасности. Некоторые из них в последний раз реконструировали более 40 лет назад.

По состоянию на август 2018 года три сооружения находятся в предаварийном состоянии: мост Патона, мост Метро и Шулявский путепровод. Последний был признан аварийным еще в 2007 году, после того как в пожаре потерял 30% несущей способности, пишет издание Deutche Welle.

Тогда на его ремонт выделили три миллиона гривен, однако и это не помогло — спустя 10 лет, в 2017, путепровод обвалился. Происшествие обошлось без жертв, однако мост так и не закрыли: начало работ там запланировано только на 18 августа.

Еще один путепровод, Кирилловский, обвалился в июле 2018 — в тот день столицу залило дождями. К моменту ЧП его уже начали ремонтировать и даже успели провести частичную реконструкцию, однако вода вымыла грунт из-под опор.

Обрушение Кирилловского моста Facebook dtp.kiev.ua

К восстановлению небезопасного моста Метро пока еще не приступили, хотя коммунальщики и обещают сделать это в ближайшее время. Мост Патона также только дожидается укрепления, а пока рушится буквально на глазах.

Мост Патона Facebook Борислав Береза

Как писал OBOZREVATEL, в итальянском городе Генуя 14 августа обрушился мост. Катастрофа унесла жизни более 30 человек. Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли причиной трагедии назвал серьезные недостатки в обслуживании.