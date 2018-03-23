"Она спасла жизнь": история о храбрости собаки в Киеве тронула сеть

В Киеве собака по кличке Шери спасла от нападения мужчину, который временно приютил животное.

Сейчас для пса ищут постоянных хозяев, написала на свой странице в Facebook Анна Сорока.

Отмечается, что во время прогулки на озере мужчину сбили с ног и приставили к горлу нож. Шери, которая бегала рядом с хозяином, прыгнула на нападавшего и разорвала ему руку.

"Шери защитила своего человека (временного папу Алексея) от страшной угрозы! Она не обучена на защиту, но бесстрашно бросилась спасать! Оба целы! Алексей отделался раненой рукой. Эта замечательная собака заслуживает на дом и семью! Обратите на нее внимание? Она будет лучшим другом и защитником!" – написал Анна Сорока.

facebook / Анна Сорока

27 марта временная семья уезжает и для Шери ищут новый дом, где она могла бы жить.

"Шери очень нужна передержка. А лучше сразу дом", – отметила женщина.

Собака по кличке Шери facebook / Анна Сорока

Собака по кличке Шери facebook / Анна Сорока

Собака по кличке Шери facebook / Анна Сорока

В комментариях под постом пользователи восхищаются храбростью собаки и не понимают, как временные хозяева не могут оставить Шери у себя.

"Вы правильно подметили "ради своего человека", то есть она уже выбрала себе хозяина, а люди опять хотят ее предать. Спасла бы мне жизнь такая собачка – никому не отдала бы уже ни за что!" – пишет Ирина Гусак.

facebook / Анна Сорока

Женщина отмечает, что человек, которого Шери спасла, просто обязан взять ее себе.

"Она считает его уже своим хозяином, поэтому защитила, и если он ее кому-то отдаст, у собаки будет стресс и разочарование от предательства! Поверьте, они это чувствуют, просто сказать не могут! Алексей, не отдавайте ее никому и берегите своего лучшего друга (Шери), посланного Вам Богом!" – пишет Ирина Гусак.

facebook / Анна Сорока

facebook / Анна Сорока

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