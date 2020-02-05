Около тысячи километров: в Киеве забили тревогу из-за аварийных теплосетей

В Киеве первоочередной замены требует около тысячи километров устаревших тепловых сетей. В 2020 году планируют поменять 150 км таких сетей.

В прошлом году была произведена замена еще 130 км. Об этом во время расширенного заседания Коллегии Киевской городской государственной администрации заявил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко, написала пресс-служба КГГА.

"В Киеве в 2019 году заменили в 5 раз больше аварийных трубопроводов, чем за 2 последних года, когда теплоэнергетический комплекс находился в управлении частной компании "Киевэнерго". Мы видим тенденцию к уменьшению количества аварийных повреждений. Однако на сегодня уровень изношенности теплосетей столицы достигает практически 80%", – подчеркнул Науменко.

В Киеве забили тревогу из-за аварийных теплосетей. Иллюстрация

Он добавил, что важно продолжать системную замену сетей с применением новых технологий, чтобы постепенно модернизировать всю теплоэнергетическую систему столицы.

Как написал "Укринформ", Науменко отметил, что в столице первоочередной замены требует около тысячи километров устаревших тепловых сетей, а потребность в средствах для этого составляет около 4 миллиардов гривен.

"Понятно, что за один год или за два такое количество работ невозможно выполнить физически, поэтому предприятием разработан и предоставлен график по постепенной замене этой тысячи километров в период до 2025 года. Потребность в средствах – около 800 млн гривен ежегодно", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября в центре Киева, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского, прорвало водопроводную трубу, в результате чего перекресток залило кипятком. Из-за аварии несколько автомобилей провалились в образовавшуюся прямо посреди проезжей части яму.

Позже, 13 января, в столице, на улице Антоновича, 174 прорвало теплосеть. В результате произошел подрыв асфальтового покрытия, а также потоп в ТРЦ Ocean Plaza. Всего известно о 10 пострадавших.

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