Окна закрыть, на улицу не выходить: в Киеве объявили штормовое предупреждение

В Киеве до конца дня 21 мая сильно ухудшится погода с порывами ветра до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Как сообщили в пресс-службе КГГА, горожан призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Штормовое предупреждение sobitie.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Житомирскую область накрыл жуткий ураган, который повалил деревья во дворах жилых домов. Дождь с градом повредил крыши домов и линии электропередачи.

Также по Житомирщине прошелся сильный ураган-смерч, который повалил около 100 гектаров леса.

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