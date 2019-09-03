Огромные пробки в Киеве: стало известно, какие улицы лучше объехать

Во вторник, 3 сентября, на дорогах Киева, как в центре, так и на окраинах, образовались огромные пробки. Но их можно объехать, выбрав менее загруженные улицы.

OBOZREVATEL с помощью GoogleMaps составил список дорог, которых лучше избежать, двигаясь на автомобиле по городу.

Так, километровые пробки образовались на проспекте Победы от станции метро "Житомирская" и до "Шулявской", на Кольцевой дороге, а также на проспекте Леся Курбаса и улице Соборная.

Огромные пробки

Такая же ситуация на улице Щусева, возле метро "Дорогожичи", на Юрия Ильенко и Дмитриевской, возле станции "Лукьяновская".

На Подоле лучше объехать Набережно-Крещатицкую и Набережно-Рыбальскую улицы, а также Набережное шоссе.

Пробки образовались на Петровской аллее, бульваре Леси Украинки, возле моста Патона. А в Голосеевском районе лучше избежать движения по проспекте Науки, улице Академика Заболотного и Голосеевскому проспекте.

Карта пробок в Киеве Скриншот

Карта пробок в Киеве Скриншот

Карта пробок в Киеве Скриншот

Карта пробок в Киеве Скриншот

Карта пробок в Киеве Скриншот

OBOZREVATEL проводил расследование о том, что в Киеве начали строительство вокруг станции метро "Харьковская" в Дарницком районе. Люди уверены, что плотная застройка этого транспортного узла приведет к большим проблемам.

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