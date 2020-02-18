Огромная воронка: в центре Киева произошел прорыв теплотрассы

В Печерском районе Киеве прорвало трубопровод с горячей водой. В результате образовалась яма диаметром в несколько метров.

Инцидент произошел 18 февраля на улице Генерала Алмазова, 5 (бывш. Кутузова) в Печерском районе, сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места происшествия.

Местные жители и работники рынка рассказали, что в полдень ощутили вибрацию на участке. Некоторые водители даже перепарковали свои авто подальше. Сам прорыв произошел приблизительно в два часа дня.

Прорыв теплотрассы в Киеве

На месте начали работать коммунальные службы. Ликвидировать последствия аварии пообещали к вечеру 18 февраля либо утром 19-го. Жертв и пострадавших нет.

Отметим, что из-за аварии часть дороги оказалась заблокированной. Там уже образовался затор.

Порыв теплотрассы в Киеве

Прорыв теплотрассы в Киеве Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января на ул. Антоновича в Голосеевском районе возле ТРЦ Ocean Plaza произошел прорыв трубопровода. В результате травмы получили 10 человек. Кипятком также залило часть помещений ТРЦ.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся