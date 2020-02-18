Огромная воронка: в центре Киева произошел прорыв теплотрассы

В Печерском районе Киеве прорвало трубопровод с горячей водой. В результате образовалась яма диаметром в несколько метров.
Инцидент произошел 18 февраля на улице Генерала Алмазова, 5 (бывш. Кутузова) в Печерском районе, сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места происшествия.
Местные жители и работники рынка рассказали, что в полдень ощутили вибрацию на участке. Некоторые водители даже перепарковали свои авто подальше. Сам прорыв произошел приблизительно в два часа дня.
Прорыв теплотрассы в Киеве
На месте начали работать коммунальные службы. Ликвидировать последствия аварии пообещали к вечеру 18 февраля либо утром 19-го. Жертв и пострадавших нет.
Отметим, что из-за аварии часть дороги оказалась заблокированной. Там уже образовался затор.
Порыв теплотрассы в Киеве
Прорыв теплотрассы в Киеве
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января на ул. Антоновича в Голосеевском районе возле ТРЦ Ocean Plaza произошел прорыв трубопровода. В результате травмы получили 10 человек. Кипятком также залило часть помещений ТРЦ.
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