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17 апреля • обновлено в 00:52
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Огонь перекинулся на лес: в Киеве горел Голосеевский парк

1.8т
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В Киеве в четверг, 16 апреля, возле хутора Мрыги по Столичному шоссе в Голосеевском районе произошел пожар.

В результате огонь перекинулся на лес, больше всего пострадал 24-й квартал, сообщила пресс-служба Голосеевского парка столицы (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Пожар в Голосеевском парке

Пожар в Голосеевском парке

facebook.com/nppholosiivskyi

По их данным, причина пожара – поджог сухой травы. Сообщается, что от огня пострадали животные. Обгорелый бобер вышел с леса к людям, но спасти его не удалось.

Пожар в Голосеевском парке

Пожар в Голосеевском парке

facebook.com/nppholosiivskyi

Пожар в Голосеевском парке

Пожар в Голосеевском парке

facebook.com/nppholosiivskyi

Спасатели в свою очередь сообщили, что на 13:27 существовала угроза распространения пламени на жилые дома.

В результате огонь перекинулся на четыре двора жилых домов (повреждено заборы и деревянную бытовку). В 19:03 спасатели ликвидировали возгорание.

В ГосЧС заявили, что причина пожара будет устанавливаться.

Осторожно, фото 18+!

Огонь перекинулся на лес: в Киеве горел Голосеевский парк

kyiv.dsns.gov.ua

Огонь перекинулся на лес: в Киеве горел Голосеевский парк

kyiv.dsns.gov.ua

Пожар в Голосеевском парке

Пожар в Голосеевском парке

facebook.com/nppholosiivskyi

Пожар в Голосеевском парке

Пожар в Голосеевском парке

facebook.com/nppholosiivskyi

Пожар в Голосеевском парке

Пожар в Голосеевском парке

facebook.com/nppholosiivskyi

Пожар в Голосеевском парке

Пожар в Голосеевском парке

facebook.com/nppholosiivskyi

Пожар в Голосеевском парке

Пожар в Голосеевском парке

facebook.com/nppholosiivskyi

Пожар в Голосеевском парке

Пожар в Голосеевском парке

facebook.com/nppholosiivskyi

Как писал OBOZREVATEL, 16 апреля Киев стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.

Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу. Причинами загрязненного воздуха называют пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также северо-западный ветер.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Пожар в Киеве Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ГосЧС видео фотографии животные Голосеевский парк пожар
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Соколова Катерина
Соколова Катерина
Иммунолог раcсказал как поднять иммунитeт и не заболeть коронавирусом imunologua.ml
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Гоша Злой
Гоша Злой
бобра жалко
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Кияни Жизнь столицы

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