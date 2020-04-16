Огонь перекинулся на лес: в Киеве горел Голосеевский парк

В Киеве в четверг, 16 апреля, возле хутора Мрыги по Столичному шоссе в Голосеевском районе произошел пожар.

В результате огонь перекинулся на лес, больше всего пострадал 24-й квартал, сообщила пресс-служба Голосеевского парка столицы (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Пожар в Голосеевском парке facebook.com/nppholosiivskyi

По их данным, причина пожара – поджог сухой травы. Сообщается, что от огня пострадали животные. Обгорелый бобер вышел с леса к людям, но спасти его не удалось.

Пожар в Голосеевском парке facebook.com/nppholosiivskyi

Пожар в Голосеевском парке facebook.com/nppholosiivskyi

Спасатели в свою очередь сообщили, что на 13:27 существовала угроза распространения пламени на жилые дома.

В результате огонь перекинулся на четыре двора жилых домов (повреждено заборы и деревянную бытовку). В 19:03 спасатели ликвидировали возгорание.

В ГосЧС заявили, что причина пожара будет устанавливаться.

Осторожно, фото 18+!

kyiv.dsns.gov.ua

kyiv.dsns.gov.ua

Пожар в Голосеевском парке facebook.com/nppholosiivskyi

Пожар в Голосеевском парке facebook.com/nppholosiivskyi

Пожар в Голосеевском парке facebook.com/nppholosiivskyi

Пожар в Голосеевском парке facebook.com/nppholosiivskyi

Пожар в Голосеевском парке facebook.com/nppholosiivskyi

Пожар в Голосеевском парке facebook.com/nppholosiivskyi

Как писал OBOZREVATEL, 16 апреля Киев стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.

Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу. Причинами загрязненного воздуха называют пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также северо-западный ветер.

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