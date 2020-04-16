Огонь перекинулся на лес: в Киеве горел Голосеевский парк

В Киеве в четверг, 16 апреля, возле хутора Мрыги по Столичному шоссе в Голосеевском районе произошел пожар.
В результате огонь перекинулся на лес, больше всего пострадал 24-й квартал, сообщила пресс-служба Голосеевского парка столицы (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Пожар в Голосеевском парке
facebook.com/nppholosiivskyi
По их данным, причина пожара – поджог сухой травы. Сообщается, что от огня пострадали животные. Обгорелый бобер вышел с леса к людям, но спасти его не удалось.
Пожар в Голосеевском парке
facebook.com/nppholosiivskyi
Пожар в Голосеевском парке
facebook.com/nppholosiivskyi
Спасатели в свою очередь сообщили, что на 13:27 существовала угроза распространения пламени на жилые дома.
В результате огонь перекинулся на четыре двора жилых домов (повреждено заборы и деревянную бытовку). В 19:03 спасатели ликвидировали возгорание.
В ГосЧС заявили, что причина пожара будет устанавливаться.
Осторожно, фото 18+!
kyiv.dsns.gov.ua
kyiv.dsns.gov.ua
Пожар в Голосеевском парке
facebook.com/nppholosiivskyi
Пожар в Голосеевском парке
facebook.com/nppholosiivskyi
Пожар в Голосеевском парке
facebook.com/nppholosiivskyi
Пожар в Голосеевском парке
facebook.com/nppholosiivskyi
Пожар в Голосеевском парке
facebook.com/nppholosiivskyi
Пожар в Голосеевском парке
facebook.com/nppholosiivskyi
Как писал OBOZREVATEL, 16 апреля Киев стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.
Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу. Причинами загрязненного воздуха называют пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также северо-западный ветер.
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