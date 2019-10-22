Огненная ловушка: киевлян предупредили о страшной опасности

Недавний пожар в Киеве, где горели четыре квартиры, продемонстрировал опасность плотной городской застройки. Из-за отсутствия паркингов, узких проездов во дворах и, как следствие, большого скопления транспорта, экстренным службам все труднее вовремя прибыть к месту происшествия. Как результат – теряется время на спасение жизней.

Подробнее – в публикации OBOZREVATEL.

Пожар на ул. Тычины, 16/2 произошел в Киеве 17 октября. Горели балконы и квартиры с 10 по 13 этаж

Ни пройти, ни проехать

Когда спасатели прибыли на вызов по ул. Тычины, 16/2 на Березняках, то не смогли сразу подъехать к многоэтажке, рассказал OBOZREVATEL главный специалист сектора связей со СМИ ГСЧС в Киеве Александр Макушенко.

"Все проезды между жилыми домами были полностью заставлены автомобилями. Приходилось издалека подавать стволы. Неудобно было выставлять пожарную лестницу. Конечно, мы в кратчайшие сроки ликвидировали пожар и спасли людей. Но если бы нам не мешали автомобили, мы сделали бы это быстрее", – отметил он.

Пожар в Киеве meta.ua

В тушении пожаров дорога каждая секунда – как и с оказанием медицинской помощи, и ликвидацией утечки газа... Но при сегодняшних темпах застройки в столице, где высотки растут как грибы после дождя (часто с вопиющими нарушениями законодательства), поспеть вовремя на вызов становится все труднее.

"Хороши" и сами жильцы, которые загромождают проезд к дому автотранспортом либо устанавливают нелегальные шлагбаумы и заборы, желая оградить дворы от "залетных" водителей.

Таранить авто не могут

Как же спасатели действуют в случае, если подъезд к месту происшествия заблокирован автомобилями?

Как рассказала OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, таранить транспорт, как это делают спасатели, например в США, нашим запрещает законодательство.

"Мы не имеем право ни таранить автомобиль, ни выбивать в нем стекла, чтобы проложить рукавную линию. Здесь мы не защищены законодательством. В противном случае владелец транспортного средства может подать в суд и не факт, что мы выиграем", – рассказала она.

Пожар в Киеве rbc.ua

Спикер ГСЧС привела пример трагического пожара в двухэтажном офисном здании на ул. Саксаганского, 38, во время которого погибли двое спасателей.

"Рядом со зданием стоял автомобиль, который не только мешал движению автобусов, но и не давал возможности установить лестницу для спасения наших ребят (тогда мы не знали, что они погибли). Чтобы снять авто с ручника, пришлось разбить стекло. Впоследствии мы имели проблемы с владельцем транспорта", – рассказала Светлана Водолага.

Из своих источников OBOZREVATEL узнал, что водитель был "не из простых".

Впрочем, в ГСЧС нас заверили, что действуют исходя из ситуации. Если подъехать к дому не получается, это не значит, что спасатели будут топтаться на месте в ожидании, когда авто уберут. В этом случае пожарный автомобиль ставят у ближайшего гидранта и протягивают рукава, на соединение которых, естественно, уходит драгоценное время. Другое звено тянет рукава от гидранта в доме и тушат огонь непосредственно находясь в квартире.

"Понятно, если ситуация будет выходить из-под контроля и под угрозой окажутся жизни людей, придется портить чье-то имущество. Потом будем иметь дело в суде, где нервы нам попортят основательно", – резюмировала Водолага.

P.S.: Если бездумная застройка в Киеве и дальше будет продолжаться, при этом правоохранительные органы будут сквозь пальцы смотреть на хаос с парковкой, в случае пожара киевляне рискуют оказаться в смертельной огненной ловушке.

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