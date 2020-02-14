Одно заявление вместо десятков: в Киеве презентовали услугу "еМалятко" для родителей

В Киеве 14 февраля презентовали комплексную услугу "еМалятко" для новоиспеченных родителей. Теперь они смогут тратить всего 20 минут вместо двух недель на 10 государственных услуг, связанных с рождением малыша.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Telegram. По его словам, подобные сервисы в некоторых странах объединили 3-5 услуг в одной, а в Украине – сразу все 10.

"Если раньше нужно было выстоять в очередях 11 инстанций, подать 37 документов – сейчас 20 минут и только одно заявление прямо в родильном доме", – написал Гончарук.

В Киеве презентовали услугу "еМалятко" для родителей Telegram/Алексей Гончарук

Он добавил, что сервис уже заработал в Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге. А скоро будет еще и в онлайн-доступе на портале "Дія".

Также вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook подчеркнул, что к услуге "еМалятко" присоединилось сразу 14 киевских роддомов.

В целом, по его словам, Киев стал пятым городом, который начал использовать сервис, а на очереди – еще семь населенных пунктов, которые присоединятся к программе в течение месяца. Впрочем, пока "еМалятко" – в периоде бета-тестирования, которое планируют завершить летом.

"еМалятко предусматривает сложное взаимодействие между несколькими государственными реестрами, принадлежащими различным ведомствам. В проект задействованы девять ведомств – Минцифра, Минюст, МВД, Минэкономразвития, Минсоцполитики, Минздрав, Минфин, ГМС, ГНС. Кроме того, реализация такого масштабного проекта невозможна без поддержки местной власти", – написал Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство цифровой трансформации Украины в начале января запустило проект "еМалятко". Первым он заработал в Харьковском городском перинатальном центре.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!