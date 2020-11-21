Обыски в музее Революции Достоинства: директор рассказал, куда делись деньги на стройку

Деньги, которые были на выделены на строительство Мемориала Героев Небесной Сотни, не исчезли, а были перечислены подрядчикам на приобретение материалов.

Об этом "Громадському" сообщил директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло. По его словам, во время обыска правоохранители изъяли документы, которые были в публичном доступе, а о проблемах строительства было известно уже два года.

Пошивайло пояснил, что территория, где должно быть стройка, находится под арестом и там происходят следственные эксперименты. Но на момент перечисления денег подрядчик об этом не знал.

"Был четкий план и график работ, что 20 февраля должен быть построен, открыт мемориал, надо было закупать материалы. Именно поэтому и была выплачена такая сумма. Выплата аванса – это постоянная практика, это не является преступлением", – сказал он.

При этом директор музея заверил, что доверяет подрядчику, поскольку лично проверял наличие стройматериалов.

"У нас есть отчеты подрядчика за закупленные материалы. Мы сами видели те деревья, гранит. Деньги не исчезли. Единственное препятствие – это арест участка. Это звучит очень манипулятивно, поскольку никаких обвинений нам не предоставлено, мы не знаем в каком статусе нас вызвали (на допрос – Ред.)", – подытожил Пошивайло.

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