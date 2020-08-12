Обычное фото, сделанное в центре Киева в 1960-х, вызвало волну ностальгии в сети

Раритетное фото женщины, которая кормила голубей в центре Киева в 1960-х годах, вызвало в сети ностальгию и заставило жителей столицы поделиться своими историями.

Снимок был сделан на Бессарабской площади. Его разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

На фото изображена пожилая женщина, которая кормила сотни голубей за маленьким заборчиком на площади.

Такой довольно обычный снимок вызвал у пользователей сети волну ностальгии и заставил рассказать истории из прошлого.

"В 70-е года очень пожилая женщина кормила каждый день голубей на газоне возле кинотеатра "Орбита". Она часов в 5-6 вечера шла с ведром с кормом прямо через Крещатик, совсем не обращая внимания на поток машин, тогда уже был подземный переход, голуби летели к ней, а она высыпала все ведро прямо на газон. И газон был так утрамбован их маленькими красными лапками, как-будто по нему прошелся каток", – рассказала одна из киевлянок.

"Моя бабуля каждый день кормила ворон перед домом, такого зрелища я больше не встречал", "Я училась в 131 школе. У нас была учительница русского языка и литературы Люция Мироновна, которая так же кормила голубей во дворе школы. Так вспомнилось сейчас", – отметили другие пользователи.

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